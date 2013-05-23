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إصابة عدد من الطلاب في أحداث عنف بجامعة الفاشر بشمال دارفور

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إصابة عدد من الطلاب في أحداث عنف بجامعة الفاشر بشمال دارفور إصابة عدد من الطلاب في أحداث عنف بجامعة الفاشر بشمال دارفور

كتب : أ ش أ منذ 6 دقائق

شهدت جامعة الفاشر" بولاية شمال دارفور أحداث عنف بين طلابها نتج عنها جرح عدد منهم. .. وأوضحت إدارة الجامعة في بيان نشرته صحيفة "أخبار اليوم" السودانية الصادرة اليوم أن صدامات وقعت بين مجموعة من الطلاب الإسلاميين وطلاب آخرين من التنظيمات السياسية المناوئة لهم، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب بجروح إثر استخدام بعض الطلاب الاسلاميين للأسلحة النارية التي دخلوا بها إلى الجامعة وبزيهم العسكري بدون علمها.

وعبر البيان عن رفض إدارة الجامعة التام استخدام الأسلحة النارية داخل الحرم الجامعي، أو حرق أغراض بعض الطلاب في الداخليات، ووعدت الإدارة بمحاسبة المتورطين في الأحداث، ودعت الطلاب إلى تفويت الفرصة على الذين يسعون لهز استقرار الجامعة وتحقيق أغراضهم المشبوهة.

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