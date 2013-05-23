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«بيجو» تطلق «301» فى مصر

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«بيجو» تطلق «301» فى مصر «بيجو» تطلق «301» فى مصر

كتب : الوطن الخميس 23-05-2013 10:02

أطلقت cdcm، الوكيل الوحيد لشركة بيجو، أحدث طرازات الصانع الفرنسى السيارة 301 التى تحقق طموحات قاعدة عريضة من العملاء بسعرها المنافس وكمالياتها العديدة ومحركها الاقتصادى فى استهلاك الوقود سعة 1600 سى سى بقوة 115 حصاناً، وتقدم للعميل طابعاً خاصاً ومظهراً عصرياً، وتوفر بيجو 301 قيادة آمنة مقرونة بمستوى عال من الراحة وهما حصيلة خبرة «بيجو» التى تضمن أن يحصل العميل على متعة قيادة ممتازة فى شتّى الظروف، تأتى بيجو 301 بمجموعة واسعة من تجهيزات السلامة نظام الثبات الإلكترونى ESP ونظام منع انغلاق المكابح ABS و4 وسائد هوائيّة، فضلاً عن نظام المساعدة الطارئ للفرامل ونظام تثبيت مقاعد الأطفال الآمن ISOFIX.. وبتلك السيارة تشهد فئة سيّارات سيدان تزايداً ملحوظاً فى مبيعاتها فى الشرق الأوسط وتُعتبر «بيجو ٣٠١» فرصة مميزة لشركة «بيجو» لزيادة حضورها فى المنطقة.

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DMC

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