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لاعب الإسماعيلي المطعون: اتمنى اللحاق بمونديال الشباب

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لاعب الإسماعيلي المطعون: اتمنى اللحاق بمونديال الشباب لاعب الإسماعيلي المطعون: اتمنى اللحاق بمونديال الشباب

أكد محمود حمد لاعب الإسماعيلى إنه بخير وحالته فى تحسن مستمر، مشيرا إلى أنه يحتاج لبعض الوقت حتى تلتئم جروحه.

وقال حمد لـFilGoal.coom:" احتاج المزيد من الوقت وبعدها سأسارع للعودة إلى التدريبات، حتى أكون بجانب الفريق."

وأضاف لاعب منتخب الشباب "اتمنى العودة سريعا من أجل تحقيق أمل المشاركه مع فى مونديال تركيا."

وكان اللاعب قد تعرض لحادث إعتداء من قبل مجهولين حاولوا سرقة سيارته، إلا إنه قاومهم وتلقى عدة طعنات فى الصدر والظهر والوجه.

ومن المنتظر ان يستمر اللاعب ثلاثة أسابيع فى راحه عقب الخروج من المستشفى قبل ان يتم التفكير فى عودته للملعب مره أخرى.

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فيديو اليوم السابع

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