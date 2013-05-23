طليقة “توفيق عكاشة” تتهم أنصاره بالتعدي عليها أمام محكمة شمال القاهرة

قالت رضا الكرداوي طليقة توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين، أن عددا من أنصاره المتواجدين بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية اليوم الخميس ،حاولوا التعدي عليها، وذلك أثناء نظر الاستشكال المقدم منه على الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر في قضية سبها وقذفها.

وأضافت الكرداوي أنه حدثت بعض المشادات بين أنصار عكاشة وبعض المحامين الملتحين، وذلك بعد أن قام البعض بتوزيع استمارات حملة “تمرد”، ومحاولة أخذ توقيعاتهم عليها بالقوة ،ما أدى إلى حدوث مشاجرة ،إلا أن قوات الأمن قامت بالسيطرة على الوضع سريعا.

وأكدت أنها حضرت إلي المحكمة لتؤكد انها رافضة للتصالح معه تحت أي ظروف في دعوى سب وقذف ضد طليقها توفيق عكاشة، اتهمته فيها بالتشهير بها في وسائل الإعلام، من خلال عبارات سب وقذف رددها عكاشة على الهواء، فضلا عن امتناعه عن دفع تكاليف علاج نجله، وإنكاره نسب طفله المعاق، وقيامه بالسخرية منه على الهواء دون حياء .