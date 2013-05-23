بالفيديو ..استمرار اعتصام بحارة العبارة “دهب” بالسويس إعتراضا علي بيعها

يواصل العشرات من البحارة على متن العبارة دهب بميناء بور توفيق بالسويس اضرابهم للمطالبة بعدم بيع العبارة المملوكة للدولة لرجل اعمال سودانى، وصرف مستحقاتهم ، مؤكدين انهم رفضوا الحديث والتفاوض مع الفريق بحرى سابق تامر عبد العليم رئيس شركة الوطنية للملاحة التى تدير العبارة دهب المملوكة للدولة الذى حضر للعبارة اليوم ، مؤكدين ان رئيس الشركة يحاول خصخصة العبارات المملوكة للدولة وتسريحهم .

وطالب البحارة باقالة رئيس الشركة وتدخل وزير النقل والاستثمار وحماية النقل البحرى والبحارة من التشرد والحفاظ على العبارات المملوكة للدولة والتى تحقق ارباح وترفع العلم المصرى .

يذكر أن نيابة السويس والسلامه المهنية اصدرت قرارات بالتحفظ علي العبارة لحين الفصل فى الشكاوى المقدم المتعلقة ببيع العبارة المملوكة من الدولة وصرف مستحقات البحارة .

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