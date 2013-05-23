كيري في زيارة لإسرائيل مجدداً لدفع عملية السلام

يواصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم الخميس جهوده من أجل دفع إسرائيل والفلسطينيين للعودة إلى مفاوضات السلام في وقت تتزايد الشكوك حول نجاح الرجل في هذه المهمة.

ويلتقي كيري اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قبل التوجه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية” .

وتأتي لقاءات كيري، الذي يقوم بزيارته الرابعة إلى إسرائيل منذ توليه حقيبة الخارجية في فبراير الماضي، بعد يوم قضاه في عمان، التقى خلاله عشرة وزراء خارجية آخرين في مؤتمر “أصدقاء سوريا” في محاولة لوضع حد للعنف المتصاعد في سوريا.

وكتبت صحيفة هآرتس العبرية الأسبوع الماضي أن “لدى كيري الكثير من النوايا الطيبة”، لكنه في الواقع “يبدو كدبلوماسي ساذج، وأخرق، ويتصرف بطريقة هوجاء في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.

بينما قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إنه “لا يوجد استعداد” لدى الجانب الإسرائيلي للعودة إلى المفاوضات. وأضافت: “نحن ننتظر موقفا أميركيا واضحاً والتزاما إسرائيليا واضحا بمتطلبات عملية السلام”.

في السياق ذاته، اعترفت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، الخميس، بوجود انقسام في حكومة بنيامين نتانياهو حول القضية الفلسطينية.

ويتكون الائتلاف الحكومي في إسرائيل من حزب البيت اليهودي القومي المتشدد، الذي يدعو إلى مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، ويعارض أيضا إقامة أي دولة فلسطينية، بالإضافة إلى حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو.