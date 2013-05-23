أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

دراسة: الضوضاء يمكن أن تسبب أمراض القلب

Google+ Print
دراسة: الضوضاء يمكن أن تسبب أمراض القلب دراسة: الضوضاء يمكن أن تسبب أمراض القلب

كتب : قسم الصحة الخميس 23-05-2013 11:37

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن التعرض للضجيج الشديد اليومى يمكن أن يؤثر سلبا على وظائف القلب، وشملت عينة الدراسة 110 من البالغين وتمت مراقبتهم من خلال أجهزة مراقبة القلب المحمولة التى تقيس نشاط وظائف القلب أثناء التعرض للضوضاء فى المهام اليومية العادية.

ووجد الباحثون أن معدل ضربات القلب يرتفع عند التعرض للضوضاء حتى إذا قلّت نسبة الضوضاء عن 65 ديسيبل، وأكدت الدراسة أن جميع أنواع الضجيج تؤثر بالسلب على معدل ضربات القلب حتى صوت التليفون المحمول والمحادثات العادية.

ومن أكثر النتائج المثيرة للاهتمام، أن التقليل من التعرض للضجيج يحد من نشاط الجهاز العصبى السمبتاوى وهو الفرع من الجهاز العصبى الذى يعمل بمثابة «الفرامل» ليخفض من معدل ضربات القلب ويساعد على استرخاء الأوعية الدموية.

وعلى الجانب الآخر، فإن التعرض للضجيج الشديد يقوم بزيادة نشاط الجهاز العصبى «التعاطفى»، وهو الفرع الذى يعزز من معدل ضربات القلب ويقوم بتضييق الأوعية الدموية.

وقد أظهرت دراسات سابقة وجود علاقة وثيقة بين زيادة عوامل الخطورة بأمراض القلب والوجود اليومى بالعمل وسط الضجيج الشديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم