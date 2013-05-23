دراسة: الضوضاء يمكن أن تسبب أمراض القلب

كتب : قسم الصحة الخميس 23-05-2013 11:37

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن التعرض للضجيج الشديد اليومى يمكن أن يؤثر سلبا على وظائف القلب، وشملت عينة الدراسة 110 من البالغين وتمت مراقبتهم من خلال أجهزة مراقبة القلب المحمولة التى تقيس نشاط وظائف القلب أثناء التعرض للضوضاء فى المهام اليومية العادية.

ووجد الباحثون أن معدل ضربات القلب يرتفع عند التعرض للضوضاء حتى إذا قلّت نسبة الضوضاء عن 65 ديسيبل، وأكدت الدراسة أن جميع أنواع الضجيج تؤثر بالسلب على معدل ضربات القلب حتى صوت التليفون المحمول والمحادثات العادية.

ومن أكثر النتائج المثيرة للاهتمام، أن التقليل من التعرض للضجيج يحد من نشاط الجهاز العصبى السمبتاوى وهو الفرع من الجهاز العصبى الذى يعمل بمثابة «الفرامل» ليخفض من معدل ضربات القلب ويساعد على استرخاء الأوعية الدموية.

وعلى الجانب الآخر، فإن التعرض للضجيج الشديد يقوم بزيادة نشاط الجهاز العصبى «التعاطفى»، وهو الفرع الذى يعزز من معدل ضربات القلب ويقوم بتضييق الأوعية الدموية.

وقد أظهرت دراسات سابقة وجود علاقة وثيقة بين زيادة عوامل الخطورة بأمراض القلب والوجود اليومى بالعمل وسط الضجيج الشديد.