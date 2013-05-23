راموس: بيل هو اللاعب المناسب لريال مدريد

يرى المدافع الأسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد، أن جاريث بيل جناح توتنام هو اللاعب المناسب للملكي بعد المستوى الرائع الذي يقدمه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال راموس لصحيفة ذا صن "جاريث بيل هو لاعب يمتلك قدرات تناسب ريال مدريد، لقد قدم موسما استثنائيا وبإمكانه أن يتغلب على أفضل الفرق وهذا النوع من اللاعبين هو من نبحث عنه".

وكان بيل قد ارتبط بالرحيل عن توتنام بعد فشل فريقه في التأهل لدوري الأبطال بعد حصوله على المركز الخامس بالدوري الإنجليزي وهو ما قد يمنع النادي اللندني من الاحتفاظ بجناحه الويلزي الشاب.

وأضاف راموس "أنا واثق من إن ريال مدريد لن يكون النادي الوحيد الذي سيحاول التوقيع معه ، لكنه اللاعب المناسب لنا".

يذكر بأن جاريث بيل -23 عاما- قدم أفضل أداء له هذا الموسم وحصل على جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي بالإضافة لتسجيله 25 هدف مع الفريق في كل البطولات.