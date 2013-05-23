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نائب تركي يرسل المشمش لـ Angelina Jolie

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نائب تركي يرسل المشمش لـ Angelina Jolie نائب تركي يرسل المشمش لـ Angelina Jolie

في لافتة فريدة من نوعها، أرسل النائب التركي عمر فاروق أوز هدية إلى الممثلة الأميركية Angelina Jolie هي عبارة مشمش من منطقة ملاطيا ليهنئها بالسلامة بعد خضوعها لعملية استئصال ثدييها.
وأفادت الصحف التركية ان النائب والذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم أرسل ل Angelina Jolie المشمس الذي تشتهر به هذه المنطقة، والذي يقول إنه يحمي من الأمراض مثل السرطان وأمراض الكبد والأزمات القلبية.
وقال أوز أنه أرسل مشمشاً من ملاطيا إلى القنصلية التركية في لوس أنجلس لتوصلها إلى Angelina Jolie ، سفيرة النوايا الحسنة إلى جانب نشاطاتها الفنية.

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