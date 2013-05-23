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سائق يشهر السلاح على قوات الشرطة أثناء القبض عليه “بتلا” بالمنوفية

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سائق يشهر السلاح على قوات الشرطة أثناء القبض عليه “بتلا” بالمنوفية سائق يشهر السلاح على قوات الشرطة أثناء القبض عليه “بتلا” بالمنوفية

أرشيفية – إشهار سلاح

حاول سائق بقرية صفط جدام بمركز تلا من اشهار سلاح ابيض فى وجه قوات الشرطة اثناء القبض عليه محاولا الهروب وذلك بعد نشوب مشاجرة داخل موقف السيارات بين السائقين تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .
> تلقى اللواء احمد عبد الرحمن مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث تلا بنشوب مشاجرة بين الساقين بموقف سيارات قرية صفط جدام وبالانتقال والفحص تبين اصابة احد السائقين بجرح طعنى ومحاولة ” ا . م ” سائق 25 سنة اشهار السلاح الابيض محاولا التعدى على القوات للهرب منهم لتورطه فى طعن صديقه بالموقف بمطواة وذلك لخلافات سابقة بينهم على اولوية التحميل بالموقف تم القبض عليه وتحرير محضر رقم 9332 جنح تلا.

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