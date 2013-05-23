جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين بالضفة ومستوطن يدهس شابا

اعتقلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، عشرة مواطنين من عدة محافظات شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال داهمت عدة بلدات ونفذت حملة الاعتقالات كما نصبت عدة حواجز على مداخل بعض قرى الضفة عملت خلالها على ايقاف مركبات المواطنين والتدقيق فى بطاقاتهم الشخصية.

فى الوقت نفسه دهس مستوطن إسرائيلى اليوم شابا فلسطينينا على مفرق قرية بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية، وقال مسئول ملف الاستيطان فى شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أن مستوطنا دهس مروان زكريا عسعوس (16 عاما)، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى رفيديا الحكومى، ووصف مدير المستشفى أسامة ملحيس حالة المصاب بالحرجة، وقال إن لديه عدة إصابات فى أنحاء مختلفة من جسده، وهو الآن على أجهزة التنفس الصناعى داخل العناية المشددة.

من جانب آخر، مددت محكمة الصلح الإسرائيلية فى القدس المحتلة توقيف الناشطة المقدسية إنعام قلمبو وتسعة مقدسين آخرين، وأوضح محامو نادى الأسير مفيد الحاج اليوم أن شرطة الاحتلال اعتقلت الناشطة المقدسية فى الثانى من أبريل الماضى خلال مشاركتها فى اعتصام باب العمود، احتجاجا على استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية فى سجن إسرائيلى.