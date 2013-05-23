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برشلونة الأسبانى يلعب بالضفة الغربية وإسرائيل فى أغسطس

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برشلونة الأسبانى يلعب بالضفة الغربية وإسرائيل فى أغسطس برشلونة الأسبانى يلعب بالضفة الغربية وإسرائيل فى أغسطس

قرر نادى برشلونة الأسبانى، خوض مباراتين وديتين الأولى فى الضفة الغربية المحتلة، والأخرى فى إسرائيل خلال أغسطس المقبل، بمشاركة أطفال من فلسطينيين وإسرائيليين.

وذكر الموقع الرسمى لنادى برشلونة، أن نجوم الفريق وفى مقدمتهم ليونيل ميسى، وتشافى هيرنانديز، وأندريس إنييستا، وجيرارد بيكيه، وكارلوس بويول، وسيسك فابريغاس سيكونوا من بين لاعبى النادى الذين سيزورون الضفة فى 3 أغسطس المقبل، قبل أن يحلوا بإسرائيل فى اليوم التالى.

ويهدف الفريق من وراء إقامة المباراتين الوديتين - بحسب الموقع الإلكترونى- إلى نشر السلام فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن كرة القدم هى اللعبة الشعبية الأولى فى العالم، وستتم الزيارة بالتعاون مع السلطات الفلسطينية، والإسرائيلية.

وبحسب الموقع الرسمى للنادى الأسبانى، فإن مسئولى النادى يوجهون الشكر للرئيس الفلسطينى محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وكذلك الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز عن التزامهم الشخصى بإنجاح هذا المشروع ودعمهم له.

ويشارك فى هذا الحدث كل من اتحاد كرة القدم الفلسطينى، ونظيره الإسرائيلى، فضلاً عن مركز بيريز للسلام، حيث ستعمل السلطة الفلسطينية، وحكومة إسرائيل على تقديم كل سبل المساعدة والدعم اللازمين.

وسيتم التبرع بجميع عائدات جولة برشلونة للسلام لصالح مبادرات دعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال القيم الرياضية.
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مصر 365