رئيس الشورى : مصر ستظل تدعم القارة السمراء فى مختلف المجالات

أكد أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى على عمق العلاقات الأخوية التي تربط المصريين بأشقائهم الأفارقة والسعى لعودة العلاقات المصرية الإفريقية لأحسن صورها ، بعد أن شهد العهد السابق تجاهلاً للعلاقات المصرية الإفريقية أدى إلى وجود فجوة في تلك العلاقات مع دول القارة .

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من الدارسين والحقوقين الأفارقة الذين انهوا دراستهم في المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل.

ورحب فهمى بالوفد، معبراً عن سعادته للقاء نخبة من شباب الدول الأفريقية الشقيقة ، قائلا أن مصر بإمكانيتها وخبراتها ستظل داعماً للقارة السمراء.

وقدم الوفد جزيل الشكر لمصر رئيساً وشعباً وحكومة وعلماء وقضاة على الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم ومساندة الدول الأفريقية والاستفادة من الخبرات المصرية فى مختلف المجالات ، وأشاروا إلى أهمية الدراسة فى مركز الدراسات القضائية وتعلمهم على يد عدد كبير من كبار رجال القضاء في مصر المشهود لهم بالخبرة الطويلة.