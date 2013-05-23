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بالصور…6 أبريل تواصل جمع توقيعات حملة “تمرد ” بالإسكندرية

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بالصور…6 أبريل تواصل جمع توقيعات حملة “تمرد ” بالإسكندرية بالصور…6 أبريل تواصل جمع توقيعات حملة “تمرد ” بالإسكندرية

download (3)واصلت حركة 6 ابريل بالإسكندرية ، مساء أمس ، فاعلياتها للحشد ليوم 29 و جمع توقيعات حملة “تمرد” من المواطنين بشوارع ومحلات ومقاهى منطقة بحرى وشارع فرنسا بالإسكندرية ،وذلك فى إطار حملة ” الاختيار الثورى ” لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى بعد مرور عام على توليه السلطة.

وقالت الحركة فى بيان لها ، اليوم الخميس، أنها جمعت 2000 توقيع لحملة ” تمرد ” ، مشيرا الى أن أعضاء الحركة بدأوا فى طرق أبواب المنازل لجمع توقيعات ووجدوا إستجابة كبيرة من المواطنين .
> من ناحية أخرى ،ينظم حزب القوية جولة ميدانية بمنطقة محرم بك، غدا ، للتواصل مع المواطنين لنشر التوعية السياسية بين كل شرائح المجتمع والتعريف بمبادئ الحزب وبرامجه بين كل طبقات المجتمع لنشر فكره مشروع مصر القوية كبديل للسلطة الحاكمة – بحسب بيان صادر عن الحزب .

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