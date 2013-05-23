القيّمون على "موازين": يهاجمونه لأنه ناجح

نظّمت جمعيّة "مغرب الثقافات" المشرفة على "مهرجان موازين إيقاعات العالم" مؤتمراً صحافيّاً في فيللا الفنون في الرباط، للإعلان عن انطلاق الدورة الثانية عشرة للمهرجان الذي سيبدأ يوم الجمعة المقبل.

هذا الحدث الفنيّ الذي يُقام منذ أكثر من عقد، وبرغم نجاحه عربيّاً، لا يزال ـ منذ دورته الأولى ـ عرضة للهجوم من قبل بعض الجهات الداخليّة، سواء أكانت وسائل إعلام أو فعاليّات المجتمع المدنيّ والسياسيّ. ويردّ عزيز الزغروشني الرئيس المنتدب لجمعيّة الثقافات في الندوة عن هذا الهجوم بالقول:

هذا النقد يُعزى إلى كون "موازين" مهرجاناً ناجحاً، من بين 180 ألف مهرجان في البلد، استطاع تحقيق هذا الانتصار باستقطاب أهمّ النّجوم، فضلاً عن الحضور الجماهيريّ الضخم".

كما تحدّث المدير الفنيّ للمهرجان عزيز ذكي عن كون إدارة المهرجان حرصت على تحسين الشروط التي سيشتغل فيها الإعلاميّون، حتّى يتمكّنوا من إنجاز مهامهم المهنيّة على أحسن وجه، مشيراً إلى أنّ بعض الفنّانين يكونون متطلّبين خاصّة في منصّة السويسيّ، حيث لا يرغبون في تصوير أغانيهم ونقلها على القنوات، لكن تمّ تدبير كلّ هذه الخلافات بالتوافق.

ولم يفته أن يُوحي إلى كون دار الفنون أصبحت ذاكرة إعلاميّة للمهرجان، حيث تحتضن أنشطة متنوّعة كالندوات والمؤتمرات الصحافيّة ، كما يُعدّ الفضاء مقرّاً لتسجيل مقابلات وحوارات مع الفنّانين، ناهيك عن أنّها كانت لمدّة عشر دورات تضمّ منصّة حفلات مبرمجة ضمن فعاليّات المهرجان.