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Eva Longoria تنال شهادة ماجستير

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Eva Longoria تنال شهادة ماجستير Eva Longoria تنال شهادة ماجستير

حصلت الممثلة الأمريكيّة Eva Longoria على شهادة ماجستير في "دراسات شيكانو" من جامعة كاليفورنيا.
وعبرت Longoria عن حماسها، عبر حسابها على موقع "تويتر"، وكتبت تقول: "المرء لا يعتبر كبيراً في السنّ أو شديد الانشغال كي يتمكّن من إكمال تعليمه".
يُذكر أنّ "دراسات شيكانو" ـ بحسب جامعة كاليفورنيا ـ "تعزّز فهم تجربة الشيكانو واللاتينيين في الولايات المتّحدة، وتعكس دروسها مقاربة لفهم تاريخهم وسياستهم وثقافتهم ولغتهم وتعليمهم"، مع الإشارة إلى أنّ Longoria تحمل إجازة في "علم حركات الجسم" من جامعة تكساس.

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