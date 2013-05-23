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إدخال زراعة القمح إلى المنظومة الزراعية الموريتانية

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إدخال زراعة القمح إلى المنظومة الزراعية الموريتانية إدخال زراعة القمح إلى المنظومة الزراعية الموريتانية

أعلن السفير أحمد فاضل يعقوب سفير لدى موريتانيا، نجاح فريقى بحثى مصرى فى إدخال زراعة القمح إلى المنظومة الزراعية الموريتانية، وذلك بعد عمل متصل لموسمين متتاليين فى المنطقة الجنوبية قرب نهر السنغال على الحدود الموريتانية السنغالية.

وأضاف السفير المصرى، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للتجارب المتعددة التى أشرف عليها الخبيران المصريان، الدكتور سعيد محمد حماد والدكتور وليد زكى اليمانى الباحثان فى قسم القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية المصرى، الأمر الذى كان محل تقدير كبير من السلطات الموريتانية.

وتلقى السفير يعقوب كتابا رسميا من وزير التنمية الريفية الموريتانى إبراهيم ولد امبارك المختار يشكر فيه مصر والخبيرين المصريين على الجهود الكبيرة التى بذلاها لإدخال القمح المصرى إلى بلاده، وذلك فى إطار المشروع الذى تموله المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وأعرب السفير المصرى عن سعادته بهذا النجاح الكبير الذى يعبر عن أحد جوانب العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدا استعداد مصر الدائم لتقديم خبراتها فى جميع المجالات إلى شقيقاتها من الدول العربية والأفريقية.

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مصر 365

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