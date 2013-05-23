إغلاق مديرية أمن البحيرة لحين الأنتهاء من التحقيقات في مقتل رقيب شرطة بمطاردة

قام امناء الشرطة بالبحيرة بإغلاق مديرية الامن واعلنو الاضراب العام واغلاق جميع المراكز والاقسام لحين انتهاء التحقيقات في قضية مصرع رقيب شرطة واصابة 3 أخرين اثناء مطاردتهم لخاطفي احدي السيارات أمام مدينة دمنهور .

تلقي اللؤاء محمد حبيب مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللؤاء محمد الخليصي مدير إدارة البحث الجنائي والعميد محمد خريصة رئيس المباحث انة تم الابلاغ عن سيارىة مسروقة رقم 8413 نقل شرقية وعندما شاهدتها السيارة رقم 68 لاسلكي التابعة لشرطة النجدة قامت بمطاردتها من أمام مدخل مدينة إتاي البارود حتي مدخل مدينة دمهور حيث قام سارقي السيارة بإطلاق وابل من اتلأعيرة النارية علي سيارة الشرطة الامر الذي اسفر عن مصر رقيب شرطة حسن عبد الجيد حسن35 وإصابة 3 أخرين .