جورج حبيقة يضع بصمته في مهرجان كان

لا يمكن أن يمر مهرجان كان السينمائي بدون أن تظهر بصمة المصمم اللبناني الشهير جورج حبيقة Georges Hobeika على أجمل الإطلالات فيه وقد شاهدناها مؤخراً في إطلالتين غاية في النعومة والجمال .

اختارت الممثلة الأمريكية Ahna O'Reilly فستان من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2013 تميّز بلونه الناعم وتفاصيله الجميلة التي أغنتها عن ارتداء المجوهرات البرّاقة أما عارضة الأزياء الروسيّة Tanya Dziahileva فوقع اختيارها على فستان أبيض أنيق من نفس المجموعة نسّقته مع حقيبة سهرة بنفس اللون . أعجبنا بلون أحمر الشفاه البارز الذي اختارته العارضة لتحصل على اطلالة جذّابة.

شاهدي أزياء جورج حبيقة في مهرجان كان وأخبرينا برأيكِ.