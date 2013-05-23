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تجديد حبس ربة منزل ومجند شرطة 15 يوما في واقعة اختلاق الخطف بالقليوبية

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تجديد حبس ربة منزل ومجند شرطة 15 يوما في واقعة اختلاق الخطف بالقليوبية تجديد حبس ربة منزل ومجند شرطة 15 يوما في واقعة اختلاق الخطف بالقليوبية

اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة قليوب تجديد  حبس ربة منزل ومجند شرطة 15 يوما المتهمين باختلاق واقعة خطف الأولى مع نجلتها لطلب فدية 20 الف جنيه من زوجها للانتقام منه ، ما تسبب في قطع الطريق الزراعي أمام قرية كفر ابو جمعة 12 ساعة متواصلة وكان أهالي قرية كفر ابو جمعة قطعوا الطريق الزراعي أكثر من 12 ساعة بعد الواقعة المختلقة .

 ويذكر أن اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية تلقى اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين أن الأم اتفقت مع ” مجند شرطة ” علي اختلاق واقعة خطفهما وترك الطفلة معه ومساومة أسرة زوجها بدفع 20 ألف جنية مقابل إعادة الطفلة وتقابلت الأم معه في يوم الواقعة  بكافتيريا بمدينة القناطر الخيرية  لتنفيذ خططتهما وبالقبض علي المتهم ويدعي ” محمد .ر.أ ” – 24 سنة – ” مجند شرطة ” اعترف بتفاصيل الجريمة فتم ضبط الزوجة واعترفت هي الأخرى

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 7 متهمين من أهالي القرية بقطع الطريق .

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