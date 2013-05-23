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لهذه الأسباب قد تعتذر نجوى كرم عن Arab Idol

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لهذه الأسباب قد تعتذر نجوى كرم عن Arab Idol لهذه الأسباب قد تعتذر نجوى كرم عن Arab Idol

بعد حلولها ضيفة على ختام برنامج Arab Idol في موسمه الأوّل، تردّد أن محطة MBC عرضت على نجوى الحلول ضيفة على الحلقات الأخيرة، إلا أنّها لا لم تبد موافقتها بعد، بحسب الأخبار التي تناقلها محبو الفنّانة.
"سيدتي نت" علمت أنّ نجوى تعيش هذه الأيام حالة نفسيّة سيئة، بسبب الوضع الصحّي المتدهور لوالدها، ما يجعلها دائمة البكاء والحزن، بسبب العلاقة الوثيقة التي تربطها به، وهي المعروف عنها شدّة تعلّقها بوالديها.
وقد أكّدت مصادر خاصّة لـ"سيدتي نت"، أن جزءاً من استضافة نجوى في حال تمّت، ستكون للترويج لبرنامج Arabs got talent بموسمه الثالث، والمزمع عرضه قريباً.
وتبقى إطلالة نجوى مرهونة بوضع والدها، فهل سيؤثر هذا الوضع على ارتباطات نجوى الفنية، وبالتالي على برنامج Arabs got talent؟ أم أنّ نجوى ستتخطّى أزماتها الشخصيّة كما فعلت قبل أيام، عندما آزرت صديقها الموسيقي طوني عنقة في حفل توقيع كتابه وأصرّت على الحضور شخصياَ؟

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سيدتي