مجموعة التطوير تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الصناعات

أعلنت قائمة التطوير، المرشحة لانتخابات غرفة الطباعة، عن عزمها خوض انتخابات الغرفة المقبلة لاستكمال مسيرة التطوير التى بدأت من سنة ونصف وأكدت عزمها على العمل بكل قوة وجهد لتطوير هذه الصناعة التى تتكامل مع كل الصناعات الأخرى من تعبئة وتغليف ونشر ودعاية وإعلان ومنتجات ورقية.

وأشارت المجموعة إلى أن التطوير لابد أن يكون على مستوى هذه الأهمية، وأن سعى قائمة التطوير لذلك الهدف مبنى على ثلاث محاور، وهى: الأول، هو التكامل لكل عناصر الصناعة، والثانى، التفاهم بين أعضاء القائمة، والثالث، فتح آفاق للتعاون مع كل الجهات المعنية بالتطوير، وكذلك مؤسسات الدولة المختلفة والخروج نحو أفاق التعاون الأقليمى والدولى.

وأكد مجموعة التطوير، أن القائمة لا تنتمى إلى أى فصيل سياسى أو اتجاه دينى ولا ينتمى أعضاؤها إلى أى أحزاب سياسية، ولا تحصل على دعم مادى أو معنوى من أى أحزاب أو اتجاهات دينية وسياسية، وأن الدعم الأهم فى مسيرة التطوير للقائمة إنما يأتى من أعضاء الغرفة من شركات ومطابع ومصانع تنتمى لهذه الصناعة.

وتتضمن القائمة كلا من خالد عبده، رئيس الغرفة الحالى، وإسلام عنانى، وأحمد جابر ،وليد على، وأحمد فهمى المصرى، وأشرف خير الدين، محمد عاشور أحمد، وعبد الرؤوف طالب عبد الرحيم، ونديم أدوار إلياس، وسامى نجيب.