مظهر شاهين للحكومة: ألا تخجلون من كتمان هوية الخاطفين؟!

خاطب مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، الحكومة، بلهجة استنكار تجاه ما حدث من ضبابية وعدم شفافية حول هوية مختطفى الجنود السبعة فى سيناء، على حد قوله، قائلا: كيف تم تحرير الجنود، وما هو المقابل، وهل سيتم محاكمتهم أم سيتم تكريمهم، مذيلاً تساؤلاته، بـ"ألا تخجلون.. تكبير.. تكبير".

كما استنكر شاهين عبر تدوينه له بموقع "فيس بوك"، التصريحات الحكومية، والتى تضمن بعض العبارات من قبيل "القيادة الحكيمة وتوجهات الرئيس الملهمة".

وأرجع شاهين سبب أزمة تلك التصريحات فى كون المشكلة تتعلق بعدم قابلية الشعب لتصديق لتلك الأقاويل، والتى تسمى التباطؤ حكمة والدكتاتورية حزما والاستبداد إصرارا.