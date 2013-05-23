أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

عائلة أبو الفتوح تستثمر بتعبئة المياه بعد انخفاض مبيعات "إسبرانزا"

Google+ Print
عائلة أبو الفتوح تستثمر بتعبئة المياه بعد انخفاض مبيعات "إسبرانزا" عائلة أبو الفتوح تستثمر بتعبئة المياه بعد انخفاض مبيعات "إسبرانزا"

أنشأت مجموعة شركات أبو الفتوح، شركة جديدة لتعبئة المياه المعدنية، مع بدء موسم الصيف، "الشركة المصرية للمياه الطبيعية"، بعد تأثر المجموعة بانخفاض مبيعات السيارة الصينية "إسبرانزا" بعد الثورة.

كانت المجموعة قد اضطرت لإيقاف جزئى لبعض ماكينات مصنع تجميع السيارات فى مدينة السادس من أكتوبر عقب الثورة، خاصة فى ظل عدم استكمال باقى مراحل إحلال التاكسى الأبيض مكان التاكسى القديم، الذى تعثر من جانب وزارة المالية، لعدم استقرار الحكومات بعد الثورة.

ولجأت مجموعة أبو الفتوح الذى يرأسها رجل الأعمال الشهير "حسام أبو الفتوح" ويديرها نجليه "حسن" و"غادة"، للاستثمار فى قطاع الأغذية بتعبئة مياه الآبار وبيعها للمواطنين، بحد أدنى للزجاجة الصغيرة 2 جنيه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365