تراجع مفاجئ بنسبة 1.3% فى مبيعات التجزئة فى بريطانيا

كشفت بيانات صدرت أمس الأربعاء، تراجع مفاجئ فى مبيعات التجزئة البريطانية فى أبريل الماضى قاده أكبر انخفاض فى مبيعات الأغذية منذ نحو عامين، ما يشير إلى استمرار الضعف فى الإنفاق الاستهلاكى.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطنى فى لندن أن المبيعات والتى تشمل الوقود انخفضت بنسبة 1.3% مقارنة بشهر مارس عندما ارتفعت بنسبة 0.6%.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية أن متوسط توقعات 25 خبيرا اقتصاديا استطلعت آراءهم تحدث عن زيادة بنسبة 0.1%.

وتراجعت مبيعات الأغذية بنسبة 4.1%، فى أكبر انخفاض منذ مايو عام 2011.

وقال مكتب الإحصاء إن انخفاض مبيعات الأغذية ربما يعود جزئيا إلى ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الطقس السيئ أعاق مبيعات الصيف بما فيها أدوات الشواء وتجهيزات الحدائق.

وارتفع إجمالى مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% فى أبريل عام 2012.

وانخفضت مبيعات التجزئة بعد استبعاد الوقود بنسبة 1.4% فى أبريل مقارنة بالشهر السابق عليه وارتفعت بنسبة0.2% عن الشهر نفسه من العام الماضى.

وارتفعت مبيعات الملبوسات والمنسوجات والأحذية بنسبة0.8% الشهر الماضي، بينما شهدت متاجر السلع المنزلية زيادة بنسبة 3.8%.