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35 مليون يورو تفصل ريال مدريد عن ' فتي إسبانيا الذهبي '

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35 مليون يورو تفصل ريال مدريد عن ' فتي إسبانيا الذهبي ' 35 مليون يورو تفصل ريال مدريد عن ' فتي إسبانيا الذهبي '

مدريد (إفي): رفض نادي مالاجا التفاوض مع ريال مدريد بخصوص انتقال نجم وسط الفريق المهاجم فرانسيسكو ألاركون (إيسكو)، مطالبا بدفع الملكي لقيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ 35 مليون يورو.

وكشفت صحيفة (ماركا) في نسختها الالكترونية الأربعاء أن ريال مدريد، الذي قرر الانفصال عن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، يرغب في التفاوض بشأن اللاعب الدولي مقدما عرضا أقل قيمة لشراءه مقابل الاستغناء عن أحد لاعبيه.

يذكر أن اللاعب الإسباني (21 عاما) فاز بجائزة "الفتي الذهبي" لعام 2012 والتي تمنح لأفضل لاعب شاب في أوروبا.

وشارك إيسكو رغم صغر سنه في 57 مباراة مع مالاجا منذ 2011 وسجل 13 هدفا، كما شارك مع الإسباني في مباراة ودية وحيدة في فبراير الماضي أمام أوروجواي.

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