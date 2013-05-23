أيمن علي يرفض مداخلة من زوجة ضابط مختطف في "ممكن" ويؤكد: "بتتكلم بعواطفها"

خيري رمضان: إن لم أقبل مداخلة زوجة الضابط فيعني أني ارتكبت جرما إعلاميا

كتب : سهيلة حامد منذ 9 دقائق

اعترض الدكتور أيمن علي، مستشار رئيس الجمهورية، الذي حلّ ضيفًا على الإعلامي خيري رمضان في برنامج "ممكن" على شاشة "سي بي سي"، على مداخلة حرم الرائد محمد الجوهري المختطف منذ عام 2011، ورفض الرد عليها؛ لأنها تتحدث بالعواطف ولايمكن أن يرد عليها بالعقل، حسب قوله.

كانت دعاء رشاد، حرم الرائد محمد الجوهري المختطف، استنكرت عودة الجنود المختطفين بهذه الطريقة التي وصفتها بـ"غير المشرفة"، موضحة أن مشاعرها امتزجت بين الفرحة بعودتها والأسى باختطاف زوجها حتى الآن.

وقالت خلال المداخلة، إن الرئاسة عرضت عليها مليون جنيه من أجل الحصول على شهادة وفاة لزوجها، لكنها رفضت.

علي، اعترض على المكالمة، وقال إن البرنامج أخل بالاتفاق معه بعدم وجود أية مداخلات هاتفية، وأشار إلى أنه يشعر أن البرنامج يريد تحويل شيء فرح به المصريون بعودة الجنود إلى شيء مخز".

الإعلامي خيري رمضان، رد على مستشار الرئيس قائلا: "في الإعلام إن كنت تعلم أصول الإعلام أنك طالما ذكرت اسم شخص فكان لزامًا عليه حق الرد، مؤكدًا أنه لم يتصل بحرم الرائد المختطف بل هي التي أرادت الرد على ماقاله، وأنا لم أقبل مداخلتها فذلك جرم عليّ كإعلامي".