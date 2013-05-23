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ننشر قائمة بـ 16 مديرية للصحة تتأخر فى صرف حوافز الأطباء

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ننشر قائمة بـ 16 مديرية للصحة تتأخر فى صرف حوافز الأطباء ننشر قائمة بـ 16 مديرية للصحة تتأخر فى صرف حوافز الأطباء

حصل "اليوم السابع" على قائمة تضم 16 مديرية لوزارة الصحة بالمحافظات، تأخر بها صرف حوافز الأطباء.

وشملت القائمة: مديرية الصحة بسوهاج، مديرية الصحة بالوادى الجديد، ومديرية الصحة بمطروح، ومديرية الصحة بالإسماعيلية، ومديرية الصحة بالجيزة (إدارة شمال الجيزة، إدارة أوسيم، إدارة البدرشين، إدارة الدقى، إدارة جنوب العياط، مركز طب الأسرة الشيخ زايد، إدارة العمرانية)، ومديرية الصحة بالأقصر، ومديرية الصحة بشمال سيناء (إدارة الحسنة، إدارة بئر العبد)، ومديرية الصحة بأسوان (إدارة أسوان الصحية)، ومديرية الصحة ببنى سويف (إدارة الوسطى، إدارة الفشن)، ومديرية الصحة بجنوب سيناء (إدارة الطور)، ومديرية الصحة بالمنيا (إدارة المنيا)، ومديرية الصحة بالقليوبية (إدارة طوخ)، ومديرية الصحة بدمياط (إدارة الزرقا)، ومديرية الصحة بالإسكندرية (إدارة العجمى الصحية، مستشفى شرق المدينة)، ومديرية الصحة بالبحيرة (إدارة أبو المطامير، إدارة كوم حمادة)، ومديرية الصحة بالدقهلية (إدارة أجا).

كانت نقابة الأطباء قد خاطبت فى وقت سابق كل من وزارة المالية والصحة والمحافظين، لسرعة صرف متأخرات الحوافز للأطباء العاملين بالمديريات بــ16 محافظة.

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