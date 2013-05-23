قوات الشرطة تنجح فى إنهاء احتجاز مدير شرطة السياحة بأسوان

نجحت مفاوضات قيادات الشرطة بمديرية امن اسوان فى اقناع مجموعة من النوبين بانهاء احتجاز العميد احمد خضر مدير شرطة السياحة باسوان والرائد محمد سعيد ضابط بشرطة السياحة وكان مجموعة من النوبيين قاموا باحتجاز الضابطين داخل لنش اثناء عودتهم من معبد فيلة ومنعوهم من مغادرة اللنش حتى يتم تنفيذ مطالبهم وتسليمهم امناء الشرطة الذين اعتدوا عليهم بالضرب نهارًا .

وكانت مشادات وقعت اليوم بين مجموعة من المراكبية النوبيين وبين بعض أمناء الشرطة على خلفية رفض المراكبية توصيلهم الى معبد فيله.

وقام المراكبية بالتعدى بالضرب على احد امناء الشرطة وكسر ساقه مما ادى إلى قيام زملائه بالتجمع والتعدى بالضرب على الذين ضربوه فقام مجموعة من النوبين بالتجمع وقاموا بالتوجه الى مقر استراحات شرطة السياحة باسوان وحاولوا اقتحامه لضرب الامناء الذين ضربوهم وتصدت لهم شرطة السياحة وقوات شرطة النجدة المجاورة فقاموا باطلاق عدد من الاعيرة النارية وحطموا عدد من السيارات واتصلوا باقاربهم فى معبد فيله الذين قاموا باحتجاز الضابطين ولم يفرجوا عنهم الا بعد ان تم وعدهم بتسوية الموضوع وعدم القبض على اى شخص منهم وجارى حسر التلفيات والخسائر التى وقعت نتيجة الاشتباكات .