أصدقاء سوريا يطالبون بانسحاب مقاتلى حزب الله وإيران فورا من سوريا

دعت مجموعة أصدقاء سوريا فى وقت متأخر من ليل الأربعاء، إيران وحليفها حزب الله اللبنانى إلى سحب مقاتليهما على الفور من الأراضى السورية ووصفت وجودهما المسلح فى سوريا بأنه تهديد لاستقرار المنطقة.

وفى بيان صدر بعد اجتماع فى العاصمة الأردنية عمان قالت المجموعة، إن أى حكومة انتقالية فى سوريا يجب أن يكون لها السلطة على الجيش والجهاز التنفيذى والتى توجد الآن فى يد الرئيس بشار الأسد.

وحذر الاجتماع الذى شاركت فيه 11 دولة غربية وعربية إضافة إلى تركيا من"عواقب خطيرة" إذا تأكد استخدام قوات الأسد لأسلحة كيميائية.