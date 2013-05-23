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وزير الخارجية العمانى يصل القاهرة لحضور اجتماع لبحث الأزمة السورية

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وزير الخارجية العمانى يصل القاهرة لحضور اجتماع لبحث الأزمة السورية وزير الخارجية العمانى يصل القاهرة لحضور اجتماع لبحث الأزمة السورية

وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الاربعاء يوسف بن علوي وزير الخارجيه العمانى فى زيارة للقاهرة لحضور اجتماع اللجنه الوزاريه العربية المعنية بسوريا المقرر عقدها بالقاهرة غدا الخميس.

يذكر ان هذه اللجنه ستعقد بناءا على طلب دولة قطر رئيسة اللجنه التى تضم فى عضويتها والعراق وسلطنه عمان والسودان والجزائر والدكتور نبيل العربى الامين العام للجامعة العربية لبحث اخر تطورات الازمة السوريهومن المقرر ان يخرج عن هذه اللجنه توصيات او بيان وذلك اعتبارا بانها ليست مجلس الجامعة العربيه .

كما سيتم مناقشه الجهود الجاريه للاعداد لمؤتمر جنيف (2) حول سوريا المزمع عقده خلال الاسابيع القادمة

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