وزير الخارجية العمانى يصل القاهرة لحضور اجتماع اللجنة الوزارية العربية

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء الأربعاء، يوسف بن علوى، وزير الخارجية العمانى، فى زيارة للقاهرة لحضور اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، المقرر عقدها بالقاهرة غدا الخميس.

يذكر أن هذه اللجنة ستعقد بناء على طلب دولة قطر رئيسة اللجنة، التى تضم فى عضويتها مصر والعراق وسلطنة عمان والسودان والجزائر، والدكتور نبيل العربى، الأمين العام للجامعة العربية، لبحث آخر تطورات الأزمة السورية.

ومن المقرر ألا يخرج عن هذه اللجنة توصيات أو بيان وذلك اعتبارا بأنها ليست مجلس الجامعة العربية، كما سيتم مناقشه الجهود الجارية للإعداد لمؤتمر جنيف (2) حول سوريا، المزمع عقده خلال الأسابيع القادمة.