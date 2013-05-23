المدفعية التركية تقصف مناطق حدودية تابعة لمحافظة دهوك بإقليم كردستان

بغداد (أ. ش. أ)

أعلن حزب العمال الكردستانى اليوم، الأربعاء، أن المدفعية التركية قصفت مناطق حدودية فى محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وذكرت قيادة قوات الدفاع الشعبى، الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى فى بيان اليوم، الأربعاء، أن المدفعية التركية شنت بعد ظهر اليوم، هجوما على مناطق حدودية تابعة لقضاء العمادية شمالى محافظة دهوك، مشيرا إلى أن القصف شمل عدة مناطق واقعة تحت سيطرة الحزب.

وأضاف البيان، أن الهجوم استمر نحو ساعة كاملة دون ذكر الخسائر أو الأضرار الناجمة عنه.

يذكر أن هذه الهجمات والتحركات العسكرية التركية تأتى فى وقت بدأ فيه مسلحو الحزب انسحابهم من الأراضى التركية باتجاه إقليم كردستان العراق.