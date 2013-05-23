وزير سودانى يدعو حركات دارفور المسلحة للانضمام للسلام

أكد وزير مجلس الوزراء السودانى، أحمد سعد عمر، أن حل قضية دارفور بات ضمن أولويات حكومة القاعدة العريضة، ويمثل أهمية قصوى لبرامجها.

جاء ذلك لدى لقاء الوزير السودانى، مساء الأربعاء، هيئة دارفور الشعبية للحوار والوحدة والمصالحة برئاسة محمد عيسى عليو، رئيس الهيئة بالإنابة، ودعا الحركات المسلحة للانصياع لصوت الحق والانضمام إلى مسيرة السلام، موضحا أن السلام يمثل خيارا استراتيجيا لحل القضية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن اللقاء بحث رؤية عمل الهيئة وخططها الرامية لتحقيق السلام فى دارفور، وأكد اللقاء على ضرورة استجماع كافة فعاليات المجتمع المدنى لكى تساعد فى حل القضية حتى ينعم أهل دارفور بالأمن والوحدة والتعايش السلمى.

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