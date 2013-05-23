الصناعة: افتتاح مصنع ضخم للنسيج هذا العام باستثمارات 500 مليون جنيه

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، افتتاح مصنع ضخم للنسيج هذا العام فى مصر باستثمارات تشيكية تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه.

وأشار وزير الصناعة، خلال صفحته الرسمية على "الفيس بوك"، إلى أن الهدف من الزيارة تفعيل دورى مجلس الأعمال واللجنة المشتركة، واستخدامها كآليات متابعة على مستوى القطاع الخاص والمستوى الرسمى.

وأضاف أن الاجتماعات تناولت الاتفاق على إنشاء مركز للتعليم الفنى، يختص بالصناعات الثقيلة وتكنولوجيا صناعة المعدات، وذلك بجانب الاتفاق مع بنك الصادرات التشيكى لإعطاء تسهيل بنكى لتيسير حركة التجارة والاستثمار بين الدولتين، فضلا عن الاتفاق على التعاون وتبادل الزيارات بين الشركات المصرية والتشيكية فى عدة مجالات حيوية.

ونوه المهندس "حاتم صالح" بتفهم المسئولين التشيكيين لما تمر به مصر من تحديات المرحلة الانتقالية، وإحساسهم أن مصر تتجاوز هذه المرحلة بخطى سريعة جدا، مشيرا إلى استعدادهم الكامل لمساندة مصر فى جميع المحافل الأوروبية.

كان وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد عاد، فجر أمس، من التشيك بعد زيارة ناجحة استغرقت يوما واحدا، التقى خلالها برئيس الوزراء ورئيسة البرلمان ووزير الصناعة والطاقة ونائب وزير خارجية التشيك، ومجلس الأعمال المصرى التشيكى ووفد من رؤساء كبرى الشركات التشيكية.