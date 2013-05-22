مؤيدون للأسد بالأردن يحتجون أمام مقر اجتماع "أصدقاء سوريا"

نفذ قرابة 20 شخصًا من مؤيدى نظام بشار الأسد، وقفة احتجاجية، مساء اليوم الأربعاء، أمام فندق "المريديان" بالعاصمة الأردنية عمان، حيث بدأت فعاليات اجتماع "أصدقاء الشعب السورى".

المشاركون فى الوقفة، الذين لم تعرف هويتهم بالتحديد، رفعوا الأعلام السورية، ورددوا هتافات مؤيدة لنظام الأسد بينها: "يا بشار برحمة باسل، سلح شعبك بده يحارب"، و"سوريا هيه هيه.. نبض الأمة العربية"، و"يا جزيرة (قناة الجزيرة الفضائية القطرية) بره بره وسوريا حرة حرة"، وباسل هو الأخ الأكبر لبشار الأسد، والذى لقى حتفه فى حادث سيارة عام 1994.

ورفع المشاركون لافتات حملت عبارات مناهضة لاجتماع "أصدقاء الشعب السورى"، منها: "الأردن مربط للتحرير لا مربط للغزاة"، و"أعداء سوريا هم أعداء الأردن".

وقد بدأ الاجتماع فى عمان، مساء اليوم، ويستمر يوما واحدا، بدعوة من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرن، وذلك من أجل إحياء المسار السياسى لحل الأزمة السورية القائمة منذ مارس 2011.

وأضاف كيرى، يشارك فى الاجتماع، الذى يستمر ليوم واحد، وزراء خارجية 10 دولة أخرى من مجموعة "أصدقاء سوريا"، التى تضم 93 دولة، وهى: تركيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر.