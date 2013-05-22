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جنرال إسرائيلى يحذر من تزايد خطر اندلاع حرب مفاجئة فى الشرق الأوسط

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جنرال إسرائيلى يحذر من تزايد خطر اندلاع حرب مفاجئة فى الشرق الأوسط جنرال إسرائيلى يحذر من تزايد خطر اندلاع حرب مفاجئة فى الشرق الأوسط

القدس (أ. ف. ب)

حذر قائد سلاح الجو الإسرائيلى، الأربعاء، من تزايد خطر حرب مفاجئة ستجد إسرائيل نفسها فيها، بسبب عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط.

وأضاف الجنرال أمير إيشيل، بحسب ما نقل التليفزيون والإذاعة، فى مؤتمر صحفى قرب تل أبيب "عندما تنظرون حولكم اليوم، أعتقد أن حربا مفاجئة قد تندلع فى أشكال متعددة جدا".

وقال: "لا أرى بدرجة عالية حربا مفاجئة على المدى القصير، لكنها قد تندلع انطلاقا من منعزلة يمكن أن تتطور بسرعة كبيرة وترغمنا على التحرك"، من دون المزيد من التفاصيل.
> وأكد الجنرال الإسرائيلى، أن سقوط الرئيس السورى بشار الأسد وسقوط مخزونه الكبير من الصواريخ فى أيدى المعارضين المسلحين قد يسرع النزاع.

وأضاف "إذا انهارت سوريا غدا فإن الترسانة الضخمة الموجودة فيها ستنتشر فى كل مكان وسيتعين التحرك على نطاق واسع جدا".
> وأكد أن طلب سوريا لأنظمة الدفاع الجوى الروسية الحديثة "اس-300" كان آخر ما طلب فى سلسلة طويلة من مشتريات الصواريخ من قبل دمشق التى "اشترت فى السنوات الأخيرة أفضل الأنظمة التى أنتجها الروس".
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