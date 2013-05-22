منظمة التحرير الفلسطينية تطالب الدول العربية بالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه

المستفيدون من المساعدات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين يبلغ 827 ألف لاجئ

كتب : أ ش أ الأربعاء 22-05-2013 22:02

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، الدول العربية، بضرورة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تنفيذا لقرار الجامعة العربية بدفع ما قيمته 7.8% من موازنة المؤسسة الدولية.

وحذر رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا، خلال لقائه اليوم، مدير عمليات الأونروا، في قطاع غزة روبرت تيرنر، من التقليصات المالية التي تلجأ إليها الوكالة الدولية نتيجة عجزها المالي، ما يزيد من شكوك اللاجئ وتخوفاته من إنهاء عمل الأونروا.

كما دعا وكالة غوث، وتشغيل اللاجئين بالعمل على توسيع قاعدة مانحيها لحل العجز المالي التي تعاني منه ميزانياته الاعتيادية.

من جهته.. قال روبرت تيرنر، إن الأونروا تعاني من أزمة مالية حقيقية في برامجها الاعتيادية والتي تمول من المانحين حيث يصل العجز في الموازنة إلى ما يقارب 72 مليون دولار.

وأوضح أن عدد المستفيدين من المساعدات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة يبلغ 827 ألف لاجئ، مضيفا أن هناك تزايدا مستمرا سنويا في أعداد اللاجئين، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة في القطاع والزيادة السنوية في أعداد

التلاميذ بالمدارس ومشاكل الإسكان وغيرها من المعوقات التي تواجه الأونروا.

وأكد تيرنز، حرص الأونروا على تعزيز التنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة، بما يصب في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتأمين الحياة الكريمة لهم، واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.

كما تطرق اللقاء الذي عقد في مقر مكتب عمليات الأونروا بمدينة غزة، إلى المشاكل التي يعاني منها اللاجئون في مخيمات القطاع، ودور الأونروا في إيجاد حل لها بالتعاون والتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية.

كما ناقش الاجتماع، المشاكل التي تواجه النازحون من المخيمات السورية إلى غزة، وتعزيز العمل المشترك مع الأونروا لحل مشاكلهم وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم.