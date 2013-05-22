البحرين: العثور على طائرة إيرانية بدون طيار قرب السعودية

كتب : أ ف ب الأربعاء 22-05-2013 22:11

أعلنت البحرين، اليوم، العثور على طائرة إيرانية بدون طيار في البحر شمال هذا البلد الخليجي الصغير قرب السعودية، داعية إلى زيادة التعاون بين الأجهزة الأمنية في المنطقة لمواجهة "تهديدات" طهران.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية، سميرة رجب، أنه "تم العثور على الطائرة بدون طيار في البحر شمال البحرين، بين البحرين والسعودية منذ حوالي أسبوعين، وثبت أن هذه الطائرة من نوع الطائرات بدون طيار التي تستخدمها إيران، وقد يكون لها علاقة بخلايا التجسس الإيرانية التي كشف عنها في السعودية والبحرين".

ولم يكن واضحا ما إذا كانت الطائرة قد تحطمت أو أسقطت.

وتقول إيران إنها تطور طائرات بدون طيار للقيام بمهمات استطلاعية وشن غارات أيضا.

وأعلنت السلطات السعودية، أمس، اعتقال 10 أشخاص بتهمة التجسس لحساب إيران، واعتقلت في مارس مجموعة أولى مشبوهة بالانتماء إلى خلية تجسس، ونفت إيران أي تورط في هذه المسألة.

ودعا وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة، في بيان وزعته وكالة الأنباء البحرينية، إلى "زيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بدول المنطقة وكذلك مع الدول الصديقة لمواجهة هذه التهديدات، وعليه يجب أن نمضي نحو مزيدٍ من التّعاون البناء والفاعل".