أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سموحة: لا نزايد على الأهلي في صفقة مسعد عوض

Google+ Print
سموحة: لا نزايد على الأهلي في صفقة مسعد عوض سموحة: لا نزايد على الأهلي في صفقة مسعد عوض

أكد سموحة أن فريقه طلب التعاقد مع مسعد عوض حارس مرمى منتخب الشباب لحاجة الفريق له وليس للمزايدة على الأهلي في الصفقة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى استخدام الإسماعيلي لسموحة من أجل المزايدة فقط على الأهلي الذي عرض ضم اللاعب بمليون و200 ألف ولكن بالتقسيط على أربعة دفعات.

وقال فايد لـFilGoal.com "نريد التعاقد مع اللاعب لدعم الفريق وليس للمزايدة على الأهلي كما يدعي البعض".

وتابع "تقدمنا بعرض لضم عوض مقابل مليون و200 ألف جنيه ووضعنا سقف أننا لن نزيد عن هذا المبلغ".

وكان وكيل أعمال عوض قد هدد برحيله إلى فريق غاني بدون مقابل في حال عدم موافقة الإسماعيلي على انتقاله للأهلي.

ولا يرتبط عوض بعقد محترفين مع الإسماعيلي مما يتيح له الحق في الرحيل لأي ناد خارج بلا مقابل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"