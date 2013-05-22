سموحة: لا نزايد على الأهلي في صفقة مسعد عوض

أكد سموحة أن فريقه طلب التعاقد مع مسعد عوض حارس مرمى منتخب الشباب لحاجة الفريق له وليس للمزايدة على الأهلي في الصفقة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى استخدام الإسماعيلي لسموحة من أجل المزايدة فقط على الأهلي الذي عرض ضم اللاعب بمليون و200 ألف ولكن بالتقسيط على أربعة دفعات.

وقال فايد لـFilGoal.com "نريد التعاقد مع اللاعب لدعم الفريق وليس للمزايدة على الأهلي كما يدعي البعض".

وتابع "تقدمنا بعرض لضم عوض مقابل مليون و200 ألف جنيه ووضعنا سقف أننا لن نزيد عن هذا المبلغ".

وكان وكيل أعمال عوض قد هدد برحيله إلى فريق غاني بدون مقابل في حال عدم موافقة الإسماعيلي على انتقاله للأهلي.

ولا يرتبط عوض بعقد محترفين مع الإسماعيلي مما يتيح له الحق في الرحيل لأي ناد خارج مصر بلا مقابل.