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إبراهيم صلاح: لا تلوموا اللاعبين إذا رحلوا .. لا أحد يفاوضنا للتجديد

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إبراهيم صلاح: لا تلوموا اللاعبين إذا رحلوا .. لا أحد يفاوضنا للتجديد إبراهيم صلاح: لا تلوموا اللاعبين إذا رحلوا .. لا أحد يفاوضنا للتجديد

أكد إبراهيم صلاح لاعب وسط الزمالك أنه مازال متمسك بالفريق حتى الوقت الأخير رغم عدم مفاتحته في أمر التجديد حتى الآن.

وينتهي عقد إبراهيم صلاح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري مما يمنحه الحق في التوقيع لأي فريق بدون مقابل.

وقال صلاح في مداخلة لبرنامج (كورة كل يوم) على قناة النهار "لم يفاتحني أحد في التجديد حتى الآن ولكن صابر حتى النهاية".

وتابع "لم أحصل على مستحقاتي مثل معظم اللاعبين، ويجب أن تفهم الجماهير أن من يذهب ليوقع لناد آخر يكون من حاجته المالية ورغما عنه".

وأكد صلاح أن آخر مسؤول جلس معه من الزمالك كان من عدة أشهر وطالبه بالتمسك بالنادي دون منحه حتى أي وعود.

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