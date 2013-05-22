مقتل جندي وإصابة مشتبه بهما بجروح في حادث حي وولويش في لندن

كتب : أ ف ب الأربعاء 22-05-2013 21:33

أعلنت شرطة سكوتلانديارد اليوم، أنها أطلقت النار على شخصين يشتبه بأنهما قتلا رجلا، قال شهود عيان إنه جندي في حي وولويش جنوب شرق لندن.

ودان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من بروكسل "جريمة تثير صدمة"، من دون مزيد من التفاصيل، وطلب كاميرون من وزير الداخلية الدعوة فورا لاجتماع لجنة "كوبرا" التي تضم وزراء ومسؤولين أمنيين.

ورفض متحدث باسم الشرطة أن يؤكد ما إذا كان الحادث إرهابيا، كما ذكرت عدة وسائل إعلام بريطانية.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان، أن المهاجمين كانا يصرخان "الله أكبر"، ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، عن شهود آخرين قولهم إنه تم قطع رأس الضحية، إلا أن الشرطة رفضت التعليق على هذه المعلومات.

وفي وقت سابق أعلن نائب وولويش وجرينتيش، بعد التحدث مع مسؤولين في الشرطة في المكان "نعتقد أن القتيل جندي، ونجهل ظروف المأساة".