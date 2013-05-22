حركة شيعية معارضة فى البحرين تقاطع الحوار مع الحكومة

المنامة ـ البحرين (أ. ب)

أعلنت الجماعة الشيعية، المعارضة الرئيسية فى البحرين، أنها ستقاطع، وبشكل مؤقت، المحادثات التى تهدف إلى إنهاء الاضطرابات فى الإمارة الخليجية، والمستمرة منذ أكثر من عامين بسبب زيادة أعمال القمع من قبل قوات الأمن.

ويرى المحللون قرار جمعية الوفاق، اليوم الأربعاء، بتعليق المحادثات لمدة أسبوعين كتحذير للسلطات بشأن مستقبل الحوار، الذى يدعمه الحلفاء الغربيون للبحرين.

وتم إحياء المحادثات العام الماضى بين الزعماء الشيعة فى البحرين ومندوبين اختارهم العاهل السنى للبلاد، لكن جلسات الحوار لم تحقق تقدما يذكر فى إنهاء انتفاضة الشيعة، الذين يمثلون الأغلبية فى البحرين، والذين يطالبون بدور سياسى أكبر.

وأعربت جمعية الوفاق ومجموعات معارضة أخرى عن غضبها بشأن اقتحام قوات الأمن لمنزل أبرز رجل دين شيعى فى البلاد الأسبوع الماضى.