اشتباكات عنيفة فى ريف دمشق بين الجيش السورى والمعارضة المسلحة

شهدت مناطق النبك وحرملة وجوبر بريف دمشق اشتباكات عنيفة مساء اليوم بعضها لايزال قائما بين الجيش السورى والمعارضة المسلحة.

وذكر سكان محليون لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى دمشق أن الاشتباكات كانت على أشدها عند نفق حرملة إلى الغرب من زملكا حيث سقط العديد من القتلى والمصابين بينهم قناصون.

وقال السكان إن الاشتباكات ما زالت قائمة فى جوبر وفى محيط مدينة النبك.

على صعيد آخر، ذكرت الوكالة السورية أن وحدة من الجيش السورى اشتبكت مع مجموعات مسلحة فى حى الصناعة والجمعيات بمدينة دير الزور وأوقعت العديد من القتلى والمصابين فى صفوفهم.

> ونقلت الوكالة عن مصدر مسئول أن وحدة من الجيش السورى دمرت مقرا للمسلحين فى قرية المريعية بريف دير الزور وأوقعت جميع من فيه قتلى ومصابين.