كاميرون: الاتحاد الأوروبى مستعد لرفع حظر تصدير الأسلحة لسوريا

بروكسل (د. ب. أ)

قال رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، إن الاتحاد الأوروبى مستعد لرفع حظر تصدير الأسلحة للمعارضة السورية.

وأكد اليوم على هامش مشاركته فى القمة الأوروبية فى بروكسل، أن على الاتحاد الأوروبى أن يزيد من ضغوطه على الرئيس السورى، بشار الأسد، لإنهاء الحرب الأهلية فى بلاده، وقال إنه يعتقد أن على الاتحاد الأوروبى أن يبعث برسالة مفادها أن التكتل مستعد لرفع الحظر على تصدير أسلحة للمعارضة أو تغييره، لتصعيد الضغط على النظام السورى، كما شدد رئيس الوزراء البريطانى على رفضه مشاركة الأسد فى المحادثات الدولية بشأن الأزمة السورية.