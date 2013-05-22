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القرموطي: لم أشعر بـ"الكرامة" في عودة الجنود المختطفين

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القرموطي: لم أشعر بـ"الكرامة" في عودة الجنود المختطفين القرموطي: لم أشعر بـ"الكرامة" في عودة الجنود المختطفين

كتب : سهيلة حامد الأربعاء 22-05-2013 19:46

استنكر الإعلامي جابر القرموطي، الطريقة التي عاد بها الجنود السبعة المختطفين، مشيرا إلى أن هؤلاء لم يعودوا بكرامة، حسب قوله.

وتابع القرموطي جلال برنامجه "مانشيت"، الذي يذاع على فضائية "أون تي في"، مخاطبا القوات المسلحة وأولي الأمر بالبلاد، "أرجوكم ياأولي الأمر أنتم تحكموا واحدة من أكبر البلاد في المنطقة، ياقائد الأعلى للقوات المسلحة قل لي ماذا فعلت لهؤلاء الشباب الذين وجدوا على قارعة الطريق، وكيف ستتم محاسبة المتهمين؟".

وأردف قائلا: "أشعر بسعادة لأنهم عادوا إلى أهلهم، لكن بهذه الطريقة التي عاد بها الضباط أقول: آسف.. أنا لست مقتنع".

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