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وزير الشؤون الدينية التونسي يرفض نشر "الوهابية" و"التشيع" في بلاده

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وزير الشؤون الدينية التونسي يرفض نشر "الوهابية" و"التشيع" في بلاده وزير الشؤون الدينية التونسي يرفض نشر "الوهابية" و"التشيع" في بلاده

كتب : ا ف ب منذ 29 دقيقة

أعلن وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي، أن نشر "الوهابية" و"التشيع" في بلاده التي تعتنق إسلاما سنيا على مذهب الإمام مالك وعقيدة الإمام الأشعري "أمر مرفوض".

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، إن الوهابية حركة فكرية اجتماعية إصلاحية جاءت منذ عقود في أرض الحجاز، وكانت تعبر عن ذلك الواقع، وقامت بدورها وأخفقت فيما أخفقت فيه، واستنساخ هذه الحركة في واقع آخر، تونس، لا يقول به أي عاقل.

وأضاف أن تونس لها خصوصياتها الدينية فهي سنية على مذهب الإمام مالك وعقيدة الإمام الأشعري، وليست بلدا طائفيا، لافتا إلى أن الوحدة المذهبية في بلاده جزء من الوحدة الوطنية.

ونفى الوزير أن يكون ومعاونوه في وزارة الشؤون الدينية "وهابيين" مثلما تتهمهم وسائل إعلام محلية.

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