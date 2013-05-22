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بالفيديو.”نور الهدي زكي” تكشف بالأسماء: “مرسي” أفرج عن 18 جهاديّا لتحرير الجنود

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بالفيديو.”نور الهدي زكي” تكشف بالأسماء: “مرسي” أفرج عن 18 جهاديّا لتحرير الجنود بالفيديو.”نور الهدي زكي” تكشف بالأسماء: “مرسي” أفرج عن 18 جهاديّا لتحرير الجنود

كشفت الكاتبة الصحفية “نور الهدى زكي”، أن تحرير الجنود المختطفين بسيناء جاء مقابل الإفراج عن 18 معتقلًا جهاديّا، حيث توسط كرم زهدي القيادي السابق بالجماعة الإسلامية لإتمام الصفقة.

وأضافت “نور الهدى” في مداخلة هاتفية مع برنامج “مانشيت” على قناة “أون تي في”، أن المعتقل الجهادي “أبو شيتة” كان الاسم التاسع عشر بين المفرج عنهم، ولكن الفريق رفض الإفراج عنه.
> وذكرت نور الهدى اثني عشر اسما من الذين تم الإفراج عنهم، وهم: محمد عبد العزيز نافع – ليث إبراهيم – صالح عميرة – نصر خميس- محمد خميس – عرفات عميرة – سليمان سلمي سعيد – أحمد هاشم – صالح عميرة – عبد القادر سويلم – محمد عبد السلام سلمي – وأيمن محمد.

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