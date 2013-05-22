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وزير النقل: افتتاح ميناء الأقصر الرابط بين مصر والسودان قريبًا

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وزير النقل: افتتاح ميناء الأقصر الرابط بين مصر والسودان قريبًا وزير النقل: افتتاح ميناء الأقصر الرابط بين مصر والسودان قريبًا

عقد اليوم الأربعاء بمقر وزارة النقل السودانية بالخرطوم اجتماع هيئة وادى النيل للملاحة النهرية بين السودان ومصر في دورته الخامسة والخمسين بعد المائة .
> ورأس الجانب السوداني الدكتور أحمد بابكر نهار وزير النقل والطرق والجسور فيما رأس الجانب المصري الدكتورحاتم عبد اللطيف وزير النقل الذي وصل العاصمة السودانية في وقت سابق اليوم بعد جولة تفقدية لمتابعة التشغيل التجريبى لميناء قسطل – وادى حلفا على الحدود المصرية السودانية بمحافظة أسوان .
> وناقش الاجتماع تقرير الأداء خلال الأعوام الماضية وخطة الهيئة للعام القادم التى تشمل كل وسائط النقل ، كما تم استعراض أعمال الهيئة المشتركة بين الجانبين .
> وتطرق الاجتماع إلى وضع تحوطات لعمل الهيئة خاصة بعد افتتاح الطريق البرى كمنافس للهيئة ، واتفق الجانبان على تطوير الشركات العاملة في الهيئة بتشكيل لجنة مشتركة عاجلة لمعالجة المعوقات التي واجهت الهيئة خلال الأعوام السابقة .
> وأعلن الدكتور عبد اللطيف في تصريحات صحفية بعد الاجتماع إفتتاح ميناء الاقصر الذى يربط السودان بمصر خلال الأيام القادمة ، فيما سيتم افتتاح الطريق الغربي بمنطقة (أرقين) خلال شهر أكتوبر القادم .
> وقال الوزير إن افتتاح ميناء الأقصر والطريق البري سيزيد من حجم التبادل التجارى بين البلدين ، مشيرا إلى أن تأخير افتتاح الميناء كان بسبب التصديق من الحكومتين ، موضحا أن التصديق المصري جاهز وينتظر التصديق من الجانب السودانى .
> وأكد وزير النقل جاهزية لإفتتاح الميناء ولو بشكل تجريبي ، وقال إنه تم الاتفاق مع السودان لتمديد خط السكة الحديد بين البلدين .
> وحول التحوطات التى وضعتها الهيئة بعد فتح الطريق البري ، قال الوزير إن من اهم بنود اجتماعات الهيئة هو دراسة الأسطوال بالكامل لبحث مدى امكانية مواصلة الأسطول القديم بما هو عليه أو انشاء وحدات جديدة بجانب دراسة إعادة الهيكل الاداري للهيئة مرة أخرى .
> وأوضح ان الهيئة تنقل حوالى 30 ألف راكب وحوالى 40 ألف طن ، كما أن هناك جهودا لزيادة هذه الأعداد عبر الإعلام والاعلان حتى يكون دور الهيئة شاملا ويتضمن تذكرة السكة حديد وتذكرة السفن بين البلدين مما يعظم دور الهيئة مستقبلا .
> وأعلن الوزير اكتمال الطريق الساحلي من الجانب المصري وينتظر اكتمال الجانب السوداني حتى يتم تنظيم الحركة .

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