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بالصور| تشييع جنازة "الصباغ" أحد أعضاء "حزب الله" في لبنان

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بالصور| تشييع جنازة "الصباغ" أحد أعضاء "حزب الله" في لبنان بالصور| تشييع جنازة "الصباغ" أحد أعضاء "حزب الله" في لبنان

كتب : سارة سعيد منذ 33 دقيقة

شيع أعضاء ومؤيدو حركة "حزب الله" الشيعية في لبنان، رفيقهم صالح أحمد الصباغ في مدينة صيدا الساحلية.

وقام أنصار الشيخ أحمد الأسير، إمام مسجد بلال بن رباح، بقطع الطرق أمام الجنازة لمنع دفن "الصباغ"، وحدثت مناقشات إلى أن توصلوا أن يتم الصلاة على جثمانه ويدفن بمقبرة دار الإفتاء الجعفري الشيعية.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الصباغ، الذي قتل في معارك بالقصير اليوم، بمحافظة حمص السورية ضد الجيش السوري الحر، هو ابن لأب سني وأم شيعية، واعتنق الإسلام الشيعي وانضم إلى "حزب الله" منذ سنوات.

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